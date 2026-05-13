13 мая, 18:00

Науседа: Литва не позволяет использовать своё воздушное пространство для атак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что воздушное пространство республики не будет использоваться для проведения военных операций против соседних государств. Об этом сообщает агентство BNS.

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — сказал Науседа.

По словам литовского лидера, любая попытка незаконного использования воздушного пространства страны станет грубым нарушением суверенитета Литвы и основ международного права.

Литва собралась заявить протест России из-за ударов по Украине после перемирия
Ранее Life.ru сообщал, что Литва 9 мая подписала с Еврокомиссией соглашение о военном кредите на €6,375 млрд. Деньги выделены в рамках программы SAFE. Средства пойдут, в частности, на расходы по размещению на литовской территории многонациональной боевой группы НАТО. Она будет сформирована на базе немецкой бригады.

Александра Мышляева
