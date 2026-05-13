Науседа: Литва не позволяет использовать своё воздушное пространство для атак

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что воздушное пространство республики не будет использоваться для проведения военных операций против соседних государств. Об этом сообщает агентство BNS.

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — сказал Науседа.

По словам литовского лидера, любая попытка незаконного использования воздушного пространства страны станет грубым нарушением суверенитета Литвы и основ международного права.

Ранее Life.ru сообщал, что Литва 9 мая подписала с Еврокомиссией соглашение о военном кредите на €6,375 млрд. Деньги выделены в рамках программы SAFE. Средства пойдут, в частности, на расходы по размещению на литовской территории многонациональной боевой группы НАТО. Она будет сформирована на базе немецкой бригады.