Литва выразит протест России в связи с ночной атакой на Украину, последовавшей за окончанием перемирия. Как заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис, Вильнюс продолжит вызывать российского дипломата в МИД для выражения решительного осуждения действий России и напоминания о международно-правовых обязательствах.

«Литва последовательно вызывает российского представителя в МИД для выражения решительного протеста в связи с действиями России и напоминания об обязанности соблюдать нормы международного права, и сделает это вновь во вторник», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что во время режима прекращения огня украинская сторона использовала паузу для переброски подразделений на Харьковское направление. В регион были направлены несколько элитных частей ВСУ, в составе которых находятся и иностранные наёмники.