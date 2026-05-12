День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 13:11

Литва собралась заявить протест России из-за ударов по Украине после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Algimantas Barzdzius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Algimantas Barzdzius

Литва выразит протест России в связи с ночной атакой на Украину, последовавшей за окончанием перемирия. Как заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис, Вильнюс продолжит вызывать российского дипломата в МИД для выражения решительного осуждения действий России и напоминания о международно-правовых обязательствах.

«Литва последовательно вызывает российского представителя в МИД для выражения решительного протеста в связи с действиями России и напоминания об обязанности соблюдать нормы международного права, и сделает это вновь во вторник», — заявил дипломат.

В Госдуме отреагировали на предложение Украины прекратить удары по аэропортам
В Госдуме отреагировали на предложение Украины прекратить удары по аэропортам

Ранее сообщалось, что во время режима прекращения огня украинская сторона использовала паузу для переброски подразделений на Харьковское направление. В регион были направлены несколько элитных частей ВСУ, в составе которых находятся и иностранные наёмники.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Литва
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar