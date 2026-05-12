Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина попытается использовать возможное прекращение ударов по аэропортам в военных целях. По его словам, к каждому такому перемирию нужно относиться серьёзно.

Депутат в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что Киев постоянно срывает временные паузы в боевых действиях. Временное затишье, по его мнению, может привести к тому, что конфликт только усилится.

«Главное, чтобы потом жертв не оказалось ещё больше — как с одной, так и с другой стороны», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что России нужно не перемирие, а полноценное соглашение. И не на тех условиях, которые украинская сторона постоянно меняет.

Напомним, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев предложил России взаимное прекращение ударов по аэропортам. По его словам, Незалежная рассматривает такой шаг как отдельное направление переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при посредничестве США.