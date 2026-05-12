12 мая, 04:54

Politico: Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по аэропортам

Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам и попросила Европу подключиться к обсуждению этой инициативы. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Politico.

По словам Сибиги, Киев рассматривает такой шаг как отдельное направление переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при посредничестве США. Он считает, что европейские страны могли бы создать специальную площадку для обсуждения ограничённого соглашения.

«Вероятно, нам нужна новая роль Европы в наших миротворческих усилиях», — сказал Сибига.

Он также заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с рядом европейских лидеров. При этом Киев не предлагает Европе заменить США в переговорном процессе. Министр подчеркнул, что речь идёт о дополнительном дипломатическом канале.

Мендель: Зеленский согласился отдать Донбасс на переговорах в 2022 году

Ранее власти Грузии признали давление со стороны западных стран по вопросу открытия «второго фронта» против России. После 2022 года представители ряда западных государств призывали Тбилиси активнее подключаться к антироссийской политике. В отдельных сигналах речь шла даже о сценарии с открытием нового фронта против Москвы.

Антон Голыбин
