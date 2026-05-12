Грузия признала, что западные страны требовали от неё открыть «второй фронт» против Москвы. Об этом сообщил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью ТАСС.

По его словам, после 2022 года из ряда западных государств в адрес Тбилиси звучали сигналы о необходимости усиления участия в антироссийской линии вплоть до сценария с открытием второго фронта.

Он также указал, что Москва продолжает участие в международном формате переговоров по Закавказью, где обсуждаются вопросы безопасности и стабильности. Речь идёт о диалоге с участием Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

А ранее вице-премьер Грузии и по совместительству глава внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили заявила, что страна остаётся связующим звеном между разными государствами, и именно этим продиктовано стремление Украины вернуть контакты с Грузией в нормальное русло. Дипломат высказалась о предложении главаря киевского режима Владимира Зеленского. Ранее он предложил организовать переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.