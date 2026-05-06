Грузия, отказавшись от экономической конфронтации с Россией, избежала не только собственных экономических проблем, но и помогла ЕС сохранить доступ к энергоресурсам и транспортным путям, проходящим через грузинскую территорию. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, брюссельская бюрократия, действуя вразрез с интересами граждан ЕС, настаивала на мерах, которые нанесли бы ущерб как Грузии, так и Евросоюзу, в случае присоединения к экономической войне с Россией.

Напомним, 25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отказе вводить санкции против России, ссылаясь на национальные интересы страны. В ответ на эту позицию, в начале марта того же года Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси. Грузинская оппозиция также выразила недовольство решением правительства, обвинив его в содействии РФ.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил, что ЕС потеряет Украину, как потерял Грузию, если не выполнит требования Киева. Он также потребовал отказаться от «демоверсии» членства. Украина, по его словам, должна восприниматься как равный партнёр.