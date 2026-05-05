Без победы союзников над нацизмом ЕС в его нынешнем виде попросту не сложился бы, и эту историческую правду нельзя игнорировать. Такое заявление в беседе с журналистами сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Если бы не Победа над фашизмом и если бы не вклад 300 тысяч погибших на войне грузин, никакого Евросоюза и Дня Европы бы не существовало. Это главное, что должны осознать все граждане и дипломаты ЕС», — отметил он.

Политик отметил, что нынешнее игнорирование европейскими дипломатами Дня Победы выглядит по меньшей мере неуважительно. Грузинский спикер отметил, что на памятных мероприятиях минувшего года, куда были приглашены ветераны, к сожалению, не присутствовал никто из делегатов Евросоюза. Более того, от европейской стороны тогда не донеслось ни одного высказывания, касающегося как исторической роли разгрома фашизма, так и самого праздника 9 мая.

По убеждению Папуашвили, без разгрома фашизма Европа, безусловно, осталась бы на карте как географический регион, однако её идеологический облик нетрудно себе представить, если вспомнить, каковы были истинные цели нацистов, зафиксированные историей.

Папуашвили также заявил, что вместо торжеств в честь Дня Европы 9 мая будет отмечать именно День Победы. По его твёрдому убеждению, эта дата намертво вписана в историю Грузии, и забывать о ней он не намерен.

Ранее в Риге провели шествие в честь латышских легионеров СС. Там были замечены не только простые граждане с радикальными взглядами, но и политические деятели, в том числе депутат Сейма Янис Домбрава, бывший спикер Сейма Инара Мурниеце и вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.