Грузия остаётся связующим звеном между разными государствами, и именно этим продиктовано стремление Украины вернуть контакты в нормальное русло. Такое заявление сделала вице-премьер, руководитель грузинского МИД Мака Бочоришвили.

В эфире телекомпании «Имеди» дипломат прокомментировала инициативу Владимира Зеленского. Ранее он предложил провести переговоры с премьер-министром Ираклием Кобахидзе на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Бочоришвили назвала мотивацию Киева «легко объяснимой». По ее словам, единственный контекст, проясняющий эту активность, — роль Тбилиси в плане связи широкого соседства.

Она подчеркнула, что сейчас многие страны нуждаются в контактах с Грузией и транзитных возможностях через ее территорию. Украина не является исключением из этого правила.

Именно практическая необходимость, считает министр, и лежит в основе попыток нормализовать двусторонние отношения. Диалог был серьезно испорчен Киевом после начала специальной военной операции.

Ранее в Грузии заявили, что отказом от эскалации с Россией спасли не только себя, но и ЕС. По словам спикера парламента закавказского государства, брюссельская бюрократия, действуя вразрез с интересами граждан Евросоюза, настаивала на мерах, которые нанесли бы ущерб как Тбилиси, так и самому ЕС, в случае присоединения к экономической войне с Россией.