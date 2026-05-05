Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 10:22

Премьер Грузии заявил о готовности «максимально восстановить» связи с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности его страны к «максимальному восстановлению отношений» с Украиной. Это заявление прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским в Ереване.

«Мы готовы максимально восстановить отношения с Украиной, мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух стран», – сказал он.

При этом премьер признал наличие проблем, таких как «антигрузинские» высказывания, отзыв украинского посла и назначение в Киеве разыскиваемых Грузией лиц. Тем не менее, Грузия ориентирована на будущее и стремится к конструктивному диалогу.

«Сворачивание курса»: Оппозиция обвинила Кобахидзе в измене интересам Грузии после встречи с Зеленским

Накануне Кобахидзе и Зеленский встретились в Ереване впервые за пять лет. В переговорах участвовали и министры иностранных дел обеих стран. Последний раз представители Тбилиси и Киева встречались в августе 2021 года, когда тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Украину с официальным визитом.

Наталья Демьянова
