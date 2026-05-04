Премьер Грузии Кобахидзе и Зеленский встретились в Ереване впервые за пять лет

На саммите Европейского политического сообщества состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и Владимира Зеленского. Информацию об этом предоставила пресс-служба правительства Грузии.

«На встрече, которая состоялась по инициативе украинской стороны, речь зашла об отношениях между странами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что в переговорах участвовали и министры иностранных дел обеих стран. Последний раз представители Тбилиси и Киева встречались в августе 2021 года, когда тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Украину с официальным визитом.

Также сообщалось, что Зеленский провёл встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване. Стороны обсудили сотрудничество между странами в разных сферах.