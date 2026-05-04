4 мая, 10:49

Алиев не приехал на саммит в Ереван с участием Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не стал лично участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Ереване, выбрав дистанционный формат. Информацию о формате участия азербайджанского лидера распространило издание Minval в Telegram.

Вместо очного присутствия глава государства подготовил видеообращение к участникам встречи. Мероприятие проходит в столице Армении, куда прибыл, в частности, Владимир Зеленский.

Решение не посещать саммит лично было принято заранее. Ещё в октябре 2025 года в Баку официально заявили об отказе Алиева от участия в ереванской встрече.

Вояж за траншем: Зеленский прибыл в Армению напомнить Европе о своих финансовых аппетитах

Ранее короткое общение между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским произошло на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Встреча ограничилась рукопожатием и кратким обменом репликами, который длился около шести секунд.

Милена Скрипальщикова
