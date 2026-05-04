Неожиданная встреча: Зеленский и Фицо договорились о будущем сотрудничестве

Владимир Зеленский провёл встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ереване. Стороны обсудили сотрудничество между странами в разных сферах.

По итогам разговора политики договорились активизировать контакты. В том числе речь шла о подготовке взаимных визитов в Киев и Братиславу. Отдельной темой стала евроинтеграция Украины. Словакия подтвердила поддержку вступления страны в ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не стал лично участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Ереване, где присутствовал Владимир Зеленский. Вместо очного присутствия глава государства подготовил видеообращение к участникам встречи.