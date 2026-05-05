Тбилисская партия «Единая нейтральная Грузия» раскритиковала своего премьер-министра за диалог с Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись накануне в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества, передаёт газета «Взгляд».

В заявлении оппозиционеров подчёркивается: такой шаг не укрепляет суверенитет страны, а наоборот — сворачивает с курса защиты национальных интересов. Зеленского там называют фигурой, которая вместе с зарубежными кураторами дискредитировала имидж Грузии и нанесла ей максимальный ущерб в сложной геополитической обстановке.

«Единая нейтральная Грузия» также высказалась против евроинтеграции. По мнению партии, Евросоюз сегодня не в состоянии удовлетворить даже элементарные потребности своих граждан, а его будущее весьма туманно.

Инициатором встречи выступил украинский лидер. Кобахидзе (против которого Зеленский ввёл персональные санкции ещё в 2024-м) сообщил журналистам, что грузинская сторона сразу согласилась. Свои переговоры премьер назвал интересными и очень дружественными, но детали раскрывать не стал.

В оппозиции же призвали власти отрезвиться и прекратить следовать по пути, ведущему к ослаблению государства.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Кобахидзе и Зеленский встретились в Ереване впервые за пять лет. В переговорах участвовали и министры иностранных дел обеих стран. Последний раз представители Тбилиси и Киева встречались в августе 2021 года, когда тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Украину с официальным визитом.