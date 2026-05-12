День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 07:21

Сибига: Киев просит Европу помочь возобновить переговоры с Россией

Обложка © TASS/AP/Virginia Mayo

Обложка © TASS/AP/Virginia Mayo

Украина обратилась к европейским странам с просьбой активнее включиться в процесс возможного возобновления переговоров с Россией. Об этом изданию Politico заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира», — сказал он.

По словам главы украинского МИД, глава киевского режима Владимир Зеленский проводил переговоры по этому вопросу с лидерами Европы. Речь не идёт о замене участия США в переговорном процессе. Сибига уточнил, что Киев рассматривает возможное подключение Европы как дополнительный формат, а не альтернативу существующим дипломатическим каналам.

«Будем на одном и том же месте»: Ушаков назвал главное условие для переговоров с Киевом
«Будем на одном и том же месте»: Ушаков назвал главное условие для переговоров с Киевом

Ранее сообщалось, что Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по аэропортам. По словам Сибиги, Киев рассматривает такой шаг как отдельное направление переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при посредничестве США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Сибига
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar