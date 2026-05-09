Литва взяла кредит в €6,4 млрд на размещение бригады НАТО

Литва 9 мая подписала с Еврокомиссией соглашение о предоставлении военного кредита в размере €6,375 млрд в рамках программы SAFE. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в своей соцсети.

Средства предназначены в том числе для покрытия расходов, связанных с размещением на литовской территории многонациональной боевой группы НАТО, которая будет сформирована на базе немецкой бригады.

Первый авансовый платёж в размере €956 млн планируется в течение трёх месяцев после подписания договора. В числе приоритетов также указаны развитие программы контрмобильности и закупка боеприпасов.