9 мая, 14:09

Литва взяла кредит в €6,4 млрд на размещение бригады НАТО

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

Литва 9 мая подписала с Еврокомиссией соглашение о предоставлении военного кредита в размере €6,375 млрд в рамках программы SAFE. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в своей соцсети.

Средства предназначены в том числе для покрытия расходов, связанных с размещением на литовской территории многонациональной боевой группы НАТО, которая будет сформирована на базе немецкой бригады.

Первый авансовый платёж в размере €956 млн планируется в течение трёх месяцев после подписания договора. В числе приоритетов также указаны развитие программы контрмобильности и закупка боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Польше на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО Amber Shock 2026 с участием более 3,5 тысячи военнослужащих из нескольких стран альянса, включая США, а также нескольких сотен единиц военной техники. Как сообщает радиостанция RMF24, учения продлятся до пятницы и завершатся стрельбой боевыми патронами. Среди участников — военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США и других подразделений союзников.

Анастасия Никонорова
