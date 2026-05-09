Тигры против Медведя: Польше и Прибалтике жёстко пригрозили за помощь в атаках ВСУ на Россию

Если Россия жёстко ответит на выпады Польши и Прибалтики, у них останется только два выхода: начинать прямую войну, к которой они не готовы, либо вести себя менее агрессивно, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, Латвия, Литва, Эстония и Польша давно втянуты в войну с Россией как союзники Украины.

Они поставляют киевскому режиму оружие, наёмников, деньги и даже позволяют бить дронами через свою территорию, однако напрямую воевать с Москвой европейцы пока не готовы: им нужно ещё несколько лет, чтобы раскрутить свой ВПК и нарастить армии. Поэтому нам пора переходить к конкретным действиям, а не ограничиваться угрозами.

Специалист предложил начать с чёткого предупреждения, например, заявить, что в случае очередного залёта украинских дронов с территории Прибалтики удар будет нанесён по НПЗ, а при повторном инциденте — по портам, от которых они зависят на 90%. И обязательно нужно воплощать угрозы в жизнь, если оппонент их проигнорирует.

«Предупреждение о том, что мы будем отвечать именно так, безусловно, ставит их в крайне сложную ситуацию, при которой надо либо начинать прямую войну, что для них сейчас абсолютно невозможно, либо отползать в сторону», — заключил собеседник «Царьграда».