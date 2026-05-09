«Нужны решительные шаги»: Латвию объявили соучастницей атак ВСУ на Россию
Аналитик Меркурис обвинил Латвию в соучастии в атаках дронов ВСУ на Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Girts Ragelis
Действия Латвии в ситуации с украинскими беспилотниками могут указывать на её участие в атаках на Россию. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис, отметив, что произошло нечто экстраординарное.
По его утверждению, власти фактически допускают использование маршрутов, по которым дроны достигают целей на территории России. Объяснение латвийской стороны о нежелании сбивать аппараты ВСУ он назвал несостоятельным, связав это с риском падения обломков внутри страны. Подобная аргументация, по словам аналитика, не снимает вопросов о роли государства в происходящем.
«Я имею в виду, что Латвии следовало бы не сидеть сложа руки. <…> Латвии следовало бы пожаловаться на Украину. Им следовало бы выразить решительный протест Зеленскому и Киеву», — отметил Меркурис.
Дополнительно Меркурис призвал подключить к обсуждению Евросоюз, НАТО и руководство ЕС для выработки мер реагирования. По его оценке, отсутствие решительных шагов со стороны Риги может восприниматься как участие в ситуации.
Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе, а ещё один врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. А Сибига допустил, что дроны могли сбиться с курса из-за работы российской ПВО.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.