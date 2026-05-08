Министр обороны Латвии готов уйти в отставку из-за удара дронов ВСУ по нефтебазе

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку из-за того, что над страной пролетели украинские дроны, которые повредили нефтебазу под городом Резекне. Если парламент примет такое решение, он уйдёт.

«Дроны необходимо сбивать — это прежде всего ответственность главы ВС и меня как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность. Вместе с тем я уважаю предложение оппозиции и буду уважать решение сейма в этой ситуации», — сказал Спрудс в эфире Латвийского телевидения.

Напомним: в четверг ВСУ попытались атаковать гражданские объекты под Санкт-Петербургом. Российские средства ПВО обнаружили шесть дронов, два французских истребителя Rafale и два американских F-16 над Латвией. Пять беспилотников пропали в районе Резекне, один вошёл в воздушное пространство России и был сбит. Латвийский МИД выразил протест посольству России, хотя сам Спрудс признавал, что дроны украинские.