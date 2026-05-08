Глава МИД Украины объяснился за дроны в Латвии и случайно захвалил ПВО России

Министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге пришлось объясняться после того, как украинские беспилотники залетели на территорию Латвии и упали на нефтебазу. В своём объяснении он неохотно признал эффективность российской противовоздушной обороны.

Украинский МИД допустил, что дроны могли сбиться с курса именно из-за работы российской ПВО. Сам Сибига заявил, что беспилотники точно не направляли на Латвию намеренно. А вот от извинений он пока отказался.

«Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы принесём наши самые искренние извинения нашим латвийским друзьям», — написал Сибига в своей соцсети Х.

Он также добавил, что Украина рассматривает возможность отправить своих экспертов в страны Балтии, чтобы помочь им бороться с подобными инцидентами в будущем.