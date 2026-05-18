Система обороны Литвы проморгала проникновение дрона

Вечером 17 мая в воздушное пространство Литвы проник дрон, который не был зафиксирован системой контроля, сообщил национальному радио LRT министр обороны Робертас Каунас. Он отметил, что системе нужно время для полной настройки обнаружения.

По словам Каунаса, литовские ВВС интегрировали закупленные и уже имеющиеся в стране радары и средства противодействия беспилотникам в единую систему всего два месяца назад.

Он добавил, что малые размеры и низкая высота полёта дронов не позволяют гарантировать их стопроцентное выявление.