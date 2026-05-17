Глава МИД Эстонии призвал Европу отказаться от переговоров с Россией

Европе не следует сейчас выходить на прямой диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

На полях конференции Леннарта Мери в Таллине он выступил против переговоров с Россией. По словам главы эстонского МИД, сейчас европейским странам нужно не обсуждать возможные договорённости, а усиливать давление.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию», — приводит его слова Bloomberg.