Глава МИД Эстонии призвал Европу отказаться от переговоров с Россией
Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA
Европе не следует сейчас выходить на прямой диалог с Москвой, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
На полях конференции Леннарта Мери в Таллине он выступил против переговоров с Россией. По словам главы эстонского МИД, сейчас европейским странам нужно не обсуждать возможные договорённости, а усиливать давление.
«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию», — приводит его слова Bloomberg.
В Кремле положительно оценили появившиеся в Европе разговоры о необходимости диалога с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сам факт таких обсуждений можно считать хорошим сигналом, хотя процесс пока находится лишь в самом начале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею главы евродипломатии Каи Каллас об участии в переговорах с Москвой, ответила коротко — «зря». Тем временем в Германии тоже обсуждают возможность подключения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера к диалогу с российской стороной.
Ранее Цахкна уже отметился резким выпадом, потребовав, чтобы Россия передала Украине все её энергетические объекты. В Госдуме после этого призвали эстонского министра «прикусить язык», указав, что глава МИД небольшой прибалтийской страны, судя по всему, решил примерить на себя роль дипломата сверхдержавы и диктовать Москве условия.
