11 мая, 21:49

Песков поддержал разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией

В Кремле положительно оценили участившиеся в Европе разговоры о необходимости диалога с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но всё пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет», — отметил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на идею главы евродипломатии Каи Каллас об участии в переговорах с РФ, сказала «зря». Также в Германии обсуждают возможность участия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге с Москвой. Вопрос планируют рассмотреть на выходных в правящей коалиции.

Виталий Приходько
