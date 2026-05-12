Песков поддержал разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией

В Кремле положительно оценили участившиеся в Европе разговоры о необходимости диалога с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но всё пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет», — отметил представитель Кремля.