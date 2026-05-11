Захарова тремя буквами ответила на идею Каллас участвовать в переговорах с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что глава евродипломатии Кая Каллас допускает своё участие в будущем диалоге с Москвой.

Захарова в ответ на это ограничилась одним словом.

«Зря», — сказала она РИА «Новости».