11 мая, 18:18

Захарова тремя буквами ответила на идею Каллас участвовать в переговорах с РФ

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что глава евродипломатии Кая Каллас допускает своё участие в будущем диалоге с Москвой.

Захарова в ответ на это ограничилась одним словом.

«Зря», — сказала она РИА «Новости».

В Германии нашли замену Шрёдеру — Штайнмайера хотят посадить за стол переговоров с Москвой

Ранее Кайя Каллас, на вопрос о своей готовности стать переговорщиком от ЕС вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, заявила, что не исключает возможности выступить в роли представителя Европейского союза на будущих переговорах с Россией. До этого кандидатуру Шрёдера на эту роль предложил президент России Владимир Путин.

