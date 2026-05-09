Путин: Кандидатура Шрёдера была бы предпочтительной для переговоров России и ЕС

Также Путин прокомментировал возможную встречу с Владимиром Зеленским. По словам российского лидера, он не предлагает, однако и не отказывается от этой возможности. Если глава киевского режима жаждет встречи, он может приехать в Москву. Встреча в третьей стране же должна быть окончательной точкой для подписи мирного договора.