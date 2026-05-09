Путин: Кандидатура Шрёдера была бы предпочтительной для переговоров России и ЕС
Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европой и Россией. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер», — отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Также Путин прокомментировал возможную встречу с Владимиром Зеленским. По словам российского лидера, он не предлагает, однако и не отказывается от этой возможности. Если глава киевского режима жаждет встречи, он может приехать в Москву. Встреча в третьей стране же должна быть окончательной точкой для подписи мирного договора.
