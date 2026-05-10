10 мая, 15:56

В Германии нашли замену Шрёдеру — Штайнмайера хотят посадить за стол переговоров с Москвой

Spiegel: В ФРГ обсуждают посредничество Штайнмайера в диалоге с РФ

Правящая коалиция Германии обсуждает возможность участия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге Европы и России. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в коалиции. По данным журнала, вопрос планируют обсудить на выходных.

«В коалиции на выходных будет обсуждаться ещё одно возможное имя. Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о предпочтительном визави для переговоров между Россией и Европой, назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По словам российского лидера, именно Шрёдер мог бы быть для него наиболее подходящим участником потенциального диалога.

Полина Никифорова
