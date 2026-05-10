Инициативу президента России Владимира Путина о возможном привлечении экс-канцлера Герхарда Шрёдера к диалогу между РФ и ЕС следует рассматривать как позитивный сигнал. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен, которая назвала предложение лидера РФ большим жестом.

«Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать, поскольку это привносит движение в германо-российские отношения», — сказала она ТАСС.

По её словам, предложение Москвы сигнализирует о готовности к диалогу, который сейчас фактически отсутствует на уровне официального Берлина. Шрёдер ранее уже высказывался в пользу участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта, напомнила политик. Возобновление коммуникации между Германией и Россией она считает важным шагом на фоне текущей напряжённости.

Движение в сторону переговорного процесса, как отметила Дагделен, могло бы создать условия для снижения эскалации. Прекращение боевых действий на Украине политик назвала желаемым сценарием для европейского континента.

Ранее в Германии призвали поручить Шрёдеру диалог с Кремлём, пока не началось «совсем иное оружие». Просто проигнорировать предложение Кремля, как подчёркивает немецкий политолог, у Европы не получится.