10 мая, 11:44

Берлин отказался от предложения Путина сделать Шрёдера посредником по Украине

Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Власти Германии не поддержали идею привлечь бывшего канцлера Герхарда Шрёдера к роли европейского посредника в переговорах с Россией. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шрёдер выступил посредником на Украине», — говорится в материале.

Официального подтверждения или комментариев со стороны властей ФРГ на данный момент не последовало.

В Германии заговорили о Шрёдере как о «последнем канцлере» после слов Путина
Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера наиболее предпочтительным вариантом для возможных переговоров между Россией и Европой. Заявление прозвучало в контексте обсуждения потенциальных посредников для диалога между сторонами.

Милена Скрипальщикова
