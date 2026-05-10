Берлин отказался от предложения Путина сделать Шрёдера посредником по Украине

Власти Германии не поддержали идею привлечь бывшего канцлера Герхарда Шрёдера к роли европейского посредника в переговорах с Россией. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шрёдер выступил посредником на Украине», — говорится в материале.

Официального подтверждения или комментариев со стороны властей ФРГ на данный момент не последовало.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера наиболее предпочтительным вариантом для возможных переговоров между Россией и Европой. Заявление прозвучало в контексте обсуждения потенциальных посредников для диалога между сторонами.