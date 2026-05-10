В немецком издании Die Welt развернулась дискуссия после заявления президента РФ Владимира Путина о бывшем канцлере Германии Герхарде Шрёдере как о возможном переговорщике между Россией и Европой. Поводом для обсуждения стало высказывание Путина, в котором он назвал Шрёдера предпочтительной фигурой для возможного диалога между Москвой и Европой.

В одном из комментариев отмечалось, что Шрёдер, по мнению пользователей, проводил долгосрочную политику и уделял особое внимание отношениям с Россией. Другой комментатор заявил, что экс-канцлер был «выдающимся политиком», а его реформы оказали долгосрочное влияние на Германию.

«Шрёдер был бы подходящим партнёром на переговорах. Он был последним хорошим канцлером Германии. После всех последовавших катастроф многие немцы, вероятно, вспоминают его с ностальгией», — написал пользователь Maik R.

Также пользователи обсуждали возможность использования Шрёдера в качестве посредника, считая, что любые варианты для прекращения конфликта стоит рассматривать. Отдельные участники дискуссии выразили мнение, что отношения с Россией имеют для Германии стратегическое значение, а вмешательство в текущую ситуацию может привести к негативным последствиям для страны.

