4 мая, 00:38

«Раньше знали, теперь увидели»: В Германии рассказали, какой сигнал Трамп послал Путину

Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп направил сигнал российскому лидеру Владимиру Путину тем, что пересмотрел решение о размещении батальона с дальнобойным оружием в Германии. Такое мнение высказал немецкий политолог Карло Масала в беседе с газетой Financial Times.

По мнению политолога, Трамп дал понять Путину, что США отступают от центральной роли гаранта безопасности Европы.

«Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей», — сказал он.

Никакой ссоры: Мерц отрицает связь вывода войск США из ФРГ со своим конфликтом с Трампом

Напомним, планы Вашингтона по усилению военного присутствия в Европе дали трещину. Как накануне сообщила газета Financial Times, США пересмотрят решение о размещении в Германии батальона с дальнобойным оружием, включая ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Причина – намеченное сокращение американского военного контингента в ФРГ.

Напомним, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение о выводе американских сил из Германии. Весь процесс займёт от полугода до года. Изначально сообщалось о выводе пяти тысяч военных. Но, по словам Трампа, их число будет значительно больше.

Лия Мурадьян
