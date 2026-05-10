Европейским странам следует поручить бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредёру официальное ведение мирных переговоров с Россией. С таким призывом выступил политолог Александр Рар.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы. При этом российский лидер, как считает Рар, серьёзно готов закончить конфликт на Украине.

По мнению политолога, США не станут препятствовать такому развитию событий. Главная проблема сейчас в том, что Берлин, Париж и Лондон по-прежнему выступают против мира. Однако просто проигнорировать предложение Кремля, как подчёркивает аналитик, у Европы не получится.

«Остаётся надеяться, что Европа всё-таки согласится пойти на дипломатические переговоры. Альтернатива этому — ужесточение военных действий, возможно, уже совсем иным оружием, чем то, которое мы до сих пор видели на поле боя», — резюмировал Рар.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера наиболее предпочтительным вариантом для возможных переговоров между Россией и Европой. Сейчас немецкому политику 82 года, пост канцлера он занимал в 1998-2005 годах.