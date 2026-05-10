День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:39

В Германии призвали поручить Шрёдеру диалог с Кремлём, пока не началось «совсем иное оружие»

Немецкий политолог Рар призвал Европу дать Шредеру мандат на переговоры с РФ

Обложка © ТАСС / MAX SLOVENCIK / ЕРА

Обложка © ТАСС / MAX SLOVENCIK / ЕРА

Европейским странам следует поручить бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредёру официальное ведение мирных переговоров с Россией. С таким призывом выступил политолог Александр Рар.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы и Европы. При этом российский лидер, как считает Рар, серьёзно готов закончить конфликт на Украине.

По мнению политолога, США не станут препятствовать такому развитию событий. Главная проблема сейчас в том, что Берлин, Париж и Лондон по-прежнему выступают против мира. Однако просто проигнорировать предложение Кремля, как подчёркивает аналитик, у Европы не получится.

«Остаётся надеяться, что Европа всё-таки согласится пойти на дипломатические переговоры. Альтернатива этому — ужесточение военных действий, возможно, уже совсем иным оружием, чем то, которое мы до сих пор видели на поле боя», — резюмировал Рар.

Берлин отказался от предложения Путина сделать Шрёдера посредником по Украине
Берлин отказался от предложения Путина сделать Шрёдера посредником по Украине

Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера наиболее предпочтительным вариантом для возможных переговоров между Россией и Европой. Сейчас немецкому политику 82 года, пост канцлера он занимал в 1998-2005 годах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЕС
  • Германия
  • Украина
  • Путин
  • Герхард Шредер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar