Глава европейской дипломатии Кайя Каллас не исключила возможности своего участия в качестве представителя ЕС на будущих переговорах с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о её готовности заменить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, чью кандидатуру ранее выдвинул президент России Владимир Путин, в качестве переговорщика от Евросоюза.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — сказала Каллас в ходе брифинга.

Каллас, чтобы подкрепить свои слова, привела в пример свой опыт работы в юридической фирме, где она участвовала в переговорах. Она отметила, что в отличие от частного сектора, где достижения хорошего юриста или переговорщика признают другие, в политике приходится самому говорить о своих заслугах. Глава евродипломатии посетовала на это различие.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.