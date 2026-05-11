День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 16:18

Каллас не исключила свою кандидатуру для переговоров с Москвой

Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET / ЕРА

Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET / ЕРА

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас не исключила возможности своего участия в качестве представителя ЕС на будущих переговорах с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о её готовности заменить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, чью кандидатуру ранее выдвинул президент России Владимир Путин, в качестве переговорщика от Евросоюза.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — сказала Каллас в ходе брифинга.

Каллас, чтобы подкрепить свои слова, привела в пример свой опыт работы в юридической фирме, где она участвовала в переговорах. Она отметила, что в отличие от частного сектора, где достижения хорошего юриста или переговорщика признают другие, в политике приходится самому говорить о своих заслугах. Глава евродипломатии посетовала на это различие.

В Германии нашли замену Шрёдеру — Штайнмайера хотят посадить за стол переговоров с Москвой
В Германии нашли замену Шрёдеру — Штайнмайера хотят посадить за стол переговоров с Москвой

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar