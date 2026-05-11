Каллас: Главы МИД ЕС обсудят возможные темы переговоров с Россией в конце мая
Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут отдельную встречу для обсуждения диалога с Москвой. О планах собраться в конце мая рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием в Брюсселе 11-го числа.
По её словам, участникам необходимо договориться между собой о повестке потенциальных консультаций. «Именно поэтому мы организуем встречу, на которой обсудим предложения, лежащие на столе, чтобы решить существующие проблемы», — отметила она, назвав ситуацию вопросом безопасности Европы.
Каллас добавила, что существует множество аспектов, связанных с «требованиями к РФ для достижения стабильности на континенте». Она подчеркнула: для прогресса понадобятся «уступки и с российской стороны».
На днях президент Владимир Путин заявил об открытости к переговорам и назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительным представителем от Европы. Каллас отвергла кандидатуру немецкого политика. Дипломат сослалась на то, что Шрёдер «лоббировал интересы российских госкомпаний и в итоге оказался бы по обе стороны стола».
Немецкие СМИ сообщают о скепсисе в правительстве Германии. Издания Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung и другие, ссылаясь на источники в кабмине, пишут, что Берлин к диалогу пока не готов.
При этом ранее о потенциале для ведения бесед заявлял глава Евросовета Антониу Кошта. Он контактирует с лидерами всех 27 стран объединения, чтобы определить наилучший формат работы и понять, что именно предстоит обсуждать с Москвой, «когда для этого настанет подходящий момент».
С призывами к нормализации отношений в последние месяцы выступали и другие политики. Президент Франции Эмманюэль Макрон готовил технический диалог с РФ, премьер Бельгии Барт Де Вевер говорил о дешёвых ресурсах, а глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис упоминал два столетия двусторонних связей. Однако в Кремле пока не видят у Европы мирной повестки, указывая на поддержку Киева.
Неформальный саммит глав МИД стран ЕС состоится 27-28 мая на Кипре.
