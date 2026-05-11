11 мая, 06:49

Возвращение российских спортсменов и участие в Венецианской биеннале лишили Каллас покоя

Кая Каллас заявила о росте влияния РФ в Европе через спорт и участие в биеннале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кая Каллас забила тревогу из-за восстановления позиций России в Европе. Бывшего премьера Эстонии беспокоят возвращение наших спортсменов на международную арену и участие РФ в Венецианской биеннале

«Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на венецианской биеннале», — заявила политик на входе во встречу глав МИД стран ЕС.

«Мне очень понравилось»: Уильям Дефо оценил российский павильон на Биеннале в Венеции
Напомним, Еврокомиссия ранее требовала от организаторов биеннале исключить российский павильон. А когда получила отказ, то аннулировала организаторам грант в размере 2 млн. евро. Однако, как считает Каллас, это не помогло, поэтому она продолжает пытаться любыми способами отвернуть мир от РФ.

Дарья Денисова
