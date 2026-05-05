Российским бойцам ММА вернули флаг и гимн на юниорских соревнованиях

Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) приняла решение о допуске российских спортсменов к молодежным турнирам с использованием национальной символики – флага и гимна. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Одновременно IMMAF восстановила членство Союза MMA России. По словам Дегтярёва, это первый этап на пути к полноценному возвращению российских единоборцев на мировую арену, после того как ранее были допущены дзюдоисты и самбисты.

«Исполком IMМAF принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, а также допустил юниоров из России к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном», — написал Дегтярёв.

Ранее Life.ru рассказывал, что все спортсмены из России и Белоруссии теперь могут выступать на соревнованиях по в водным видам спорта со своими национальными флагами и гимнами, как это делают все остальные атлеты. Данному решению предшествовали обсуждения с двумя структурами: подразделением по защите честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics.