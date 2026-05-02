Вернулись с флагом и гимном: Российские синхронистки выиграли золото на Кубке мира в Китае
Российские синхронистки взяли золото и серебро в произвольной программе в Сиане
Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Это первый крупный международный старт для наших спортсменов после долгого перерыва.
Дуэт показал впечатляющий прокат и получил от судей 304,6439 балла. Отрыв от ближайших преследовательниц оказался солидным — почти 19 баллов.
Вторую строчку также заняли россиянки — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Их результат — 285,8040 балла. Бронза ушла представительницам Японии Моэ Хиге и Томоке Сато, набравшим 283,1905.
Ранее на этом же турнире Черезова и Герасимова выиграли серебро в технической программе. Еще одну награду того же достоинства взяла сборная в групповых упражнениях.
Этап Кубка мира примечателен тем, что россияне выступают в Китае с национальным флагом и гимном. Соревнования стали первыми после того, как Международная федерация плавания сняла ранее действовавшие ограничения.
Турнир в Сиане завершится 3 мая. Болельщики ждут, что копилка сборной пополнится новыми наградами высшей пробы.
Напомним, что World Aquatics вернул российским спортсменам флаг и гимн, допустив до всех соревнований под своей эгидой. А вот европейская федерация медлит — там хотят отстрочить возвращение национальной символики до 1 сентября.
