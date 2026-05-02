Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 05:10

Вернулись с флагом и гимном: Российские синхронистки выиграли золото на Кубке мира в Китае

Российские синхронистки взяли золото и серебро в произвольной программе в Сиане

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Это первый крупный международный старт для наших спортсменов после долгого перерыва.

Дуэт показал впечатляющий прокат и получил от судей 304,6439 балла. Отрыв от ближайших преследовательниц оказался солидным — почти 19 баллов.

Вторую строчку также заняли россиянки — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Их результат — 285,8040 балла. Бронза ушла представительницам Японии Моэ Хиге и Томоке Сато, набравшим 283,1905.

Ранее на этом же турнире Черезова и Герасимова выиграли серебро в технической программе. Еще одну награду того же достоинства взяла сборная в групповых упражнениях.

Этап Кубка мира примечателен тем, что россияне выступают в Китае с национальным флагом и гимном. Соревнования стали первыми после того, как Международная федерация плавания сняла ранее действовавшие ограничения.

Турнир в Сиане завершится 3 мая. Болельщики ждут, что копилка сборной пополнится новыми наградами высшей пробы.

Напомним, что World Aquatics вернул российским спортсменам флаг и гимн, допустив до всех соревнований под своей эгидой. А вот европейская федерация медлит — там хотят отстрочить возвращение национальной символики до 1 сентября.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar