Вернулись с флагом и гимном: Российские синхронистки выиграли золото на Кубке мира в Китае

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Это первый крупный международный старт для наших спортсменов после долгого перерыва.

Дуэт показал впечатляющий прокат и получил от судей 304,6439 балла. Отрыв от ближайших преследовательниц оказался солидным — почти 19 баллов.

Вторую строчку также заняли россиянки — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Их результат — 285,8040 балла. Бронза ушла представительницам Японии Моэ Хиге и Томоке Сато, набравшим 283,1905.

Ранее на этом же турнире Черезова и Герасимова выиграли серебро в технической программе. Еще одну награду того же достоинства взяла сборная в групповых упражнениях.

Этап Кубка мира примечателен тем, что россияне выступают в Китае с национальным флагом и гимном. Соревнования стали первыми после того, как Международная федерация плавания сняла ранее действовавшие ограничения.

Турнир в Сиане завершится 3 мая. Болельщики ждут, что копилка сборной пополнится новыми наградами высшей пробы.

Напомним, что World Aquatics вернул российским спортсменам флаг и гимн, допустив до всех соревнований под своей эгидой. А вот европейская федерация медлит — там хотят отстрочить возвращение национальной символики до 1 сентября.