24 апреля, 13:47

Синхронистка Гурбанбердиева решила сменить бассейн на санки

Обложка © VK / Maya Gurbanberdieva

Обложка © VK / Maya Gurbanberdieva

Синхронистка Майя Гурбанбердиева решила продолжить карьеру в бобслее. Об этом сообщила представитель спортсменки Анастасия Романова. По её словам, 27-летняя спортсменка переехала в Краснодар и начинает подготовку с нуля.

«Будет пробовать свои силы в бобслее с нуля. Начинает тренировки по ОФП. А дальше, как она сама сказала: «Как в компьютерной игре. Буду проходить уровень за уровнем»,— цитирует Романову ТАСС.

Ранее она добилась значительных успехов в синхронном плавании. В активе спортсменки три золота чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы в микст-дуэте. Переход в новый вид спорта станет для неё первым подобным опытом. О дальнейших шагах и возможных стартах пока не сообщается.

Российских пловцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном
Российских пловцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном

Ранее российская синхронистка Валерия Плеханова завоевала бронзовую медаль в сольной технической программе на втором этапе Кубка мира, который принимает столица Франции Париж. Спортсменка показала результат 242,3683 балла.

Полина Никифорова
