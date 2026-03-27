Российская синхронистка Плеханова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Париже

Обложка © VK / ФВВСР | синхронное плавание

Российская синхронистка Валерия Плеханова завоевала бронзовую медаль в сольной технической программе на втором этапе Кубка мира, который принимает столица Франции Париж. Спортсменка показала результат 242,3683 балла.

Победу одержала представительница Белоруссии Василина Хондошко с результатом 254,7184 балла, серебряным призером стала немка Клара Блейер (252,6484 балла).

Соревнования в Париже продлятся до 29 марта. Напомним, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах только при соблюдении нейтрального статуса.

МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде
Ранее сообщалось, что сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте Паралимпийских игр, несмотря на то что её состав насчитывал всего шесть атлетов. Спортсмены завоевали 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В итоговой таблице россияне уступили только командам Китая и США.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Наталья Афонина
