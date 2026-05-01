European Aquatics хочет отсрочить допуск россиян с флагом и гимном до 1 сентября

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) попросила отсрочить вступление в силу решения Международной федерации (World Aquatics) о допуске россиян и белорусов на соревнования с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

«До этой даты спортсмены и команды из России и Белоруссии, которые были допущены в соответствии с существующими критериями отбора, смогут продолжать участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)», — говорится в заявлении.

Таким образом, на предстоящем чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдёт в Париже с 31 июля по 16 августа, российские и белорусские спортсмены вновь выступят без флага и гимна.

Ранее Life.ru рассказывал, что все спортсмены из России и Белоруссии теперь могут выступать на соревнованиях по в водным видам спорта со своими национальными флагами и гимнами, как это делают все остальные атлеты. Данному решению предшествовали обсуждения с двумя структурами: подразделением по защите честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics.