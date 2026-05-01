Российские синхронистки впервые за годы выступили под нашим флагом и сорвали медали

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебро на третьем этапе Кубка мира в технической программе дуэтов. Соревнования проходят в китайском городе Сиань.

Девушки набрали 296,9358 балла. Первое место заняли спортсменки из Китая — Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь (308,2983 балла). Третьими стали японки Моэ Хига и Томока Сато (286,2075 балла).

Этап Кубка мира в Сиане закончится 3 мая. Россияне выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для наших синхронистов первыми после того, как Международная федерация плавания сняла ограничения.

Ранее российские школьники завоевали 4 золотые медали на Международной олимпиаде по биологии и принесли команде абсолютную победу. В Узбекистане объявили победителей 2-й Международной олимпиады имени Авиценны. Наша сборная взяла четыре золотых медали, а один из участников стал абсолютным победителем.