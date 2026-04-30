Новый сезон Гран-при Российской дрифт серии стартует 2–3 мая в Москве

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) имеет все шансы войти в историю как один из самых захватывающих и бескомпромиссных. Изменения в составах команд, громкие трансферы и многообещающие дебюты обещают зрителям ещё больше внезапных поворотов событий и накала страстей в борьбе за места на подиуме, сообщили организаторы.

Первый этап главного чемпионата страны по дрифту пройдёт 2 и 3 мая на автодроме Moscow Raceway. На трассе встретятся десятки сильнейших спортсменов, представляющих как российские регионы, так и зарубежье. За противостоянием пилотов будут наблюдать тысячи поклонников управляемого заноса. Для тех, кто не сможет попасть на трибуны, предусмотрена прямая онлайн-трансляция.

С технической точки зрения главным нововведением станет переход по ходу сезона на новый состав шин. Их сделали специально для RDS GP. Подготовленный с учётом запросов дрифтеров компаунд должен обеспечить лучшее сцепление с трассой и повышенную износостойкость.

Изменится и формат гоночного уик-энда. В новом сезоне все парные заезды будут проходить только в воскресенье, а субботу отдадут под официальные тренировки и квалификацию. Такой формат позволит снизить нагрузку на участников. При этом поклонники дрифта смогут посетить RDS GP в субботу по более выгодной цене и увидеть парные тренировки, которые раньше были недоступны для зрителей.

Единственной командой, полностью сохранившей состав в межсезонье, стала Takayama Forward Auto — действующий обладатель титула RDS GP в командном зачёте.

Вместе с четырёхкратным чемпионом РДС Георгием Чивчяном цвета красноярского коллектива будут защищать действующий чемпион Открытого чемпионата РДС Тимофей Добровольский на новом Nissan Z, действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар и представитель Казахстана Пётр Бородин. Последние двое выступят на Nissan Silvia S15.

Одной из главных сенсаций стал обновлённый состав коллектива «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». К лидеру команды и действующему двукратному чемпиону RDS GP Аркадию Цареградцеву присоединится его бывший напарник Евгений Лосев, покинувший Fresh Racing.

Вместе с опытными сибирскими пилотами продолжат выступать молодые и перспективные братья Илья и Влад Поповы. Все спортсмены «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» получат в распоряжение Nissan 370Z.

Абсолютно новый для Гран-при Российской дрифт серии проект подготовил четырёхкратный чемпион RDS Восток Илья Фёдоров. Он намерен вывести на старт культовый спорткар Ford Mustang, адаптированный для езды в управляемом заносе.

В сезоне-2026 в команду судей главного чемпионата страны по дрифту вернётся Антон Новиков. Вместе с ним оценивать проезды будут Андрей Паули, который в прошлом сезоне занимался аналитикой повторов, и экс-пилот RDS GP Дмитрий Ермохин.

Четвёртый судья, которому предстоит заниматься аналитикой повторов, будет меняться от этапа к этапу. Это должно помочь в подготовке новых судейских кадров.

