Роман Тиводар выиграл Кубок России по дрифту

В Ростове-на-Дону определился победитель второго Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС», в борьбе за который сошлись лучшие пилоты Российской Дрифт Серии. О триумфе Романа Тиводара из команды Takayama Forward Auto сообщает пресс-служба РДС.

Фото © Предоставлено Life.ru

Соревнования на трассе у стадиона «Ростов Арена» сопровождались проливным дождем, что осложнило условия для гонщиков. Уже на стартовой стадии парных заездов Антон Козлов отправил в бетон машину Михаила Давидянца, пилот не пострадал, но сошёл с турнира из-за серьёзной поломки автомобиля. Не сумели совладать с автомобилями и выбыли из борьбы Руслан Арефьев, Иван Седых и Андрей Рябов.

Фото © Предоставлено Life.ru

Украшением турнира стала дуэль в раунде ТОП-16 между двукратным чемпионом RDS GP Аркадием Цареградцевым и четырёхкратным чемпионом РДС Георгием Чивчяном. В этом «сибирском эль-класико» сильнее оказался Цареградцев, лишив своего оппонента шанса на второй Кубок России. Однако его напарник Роман Тиводар взял на себя роль лидера, последовательно обыграв Сергея Корнеева, Артёма Шабанова, Евгения Лосева, Аркадия Цареградцева и Максима Гроссмана.

Фото © Предоставлено Life.ru

«Наконец-то я могу сказать, что я чемпион! В этом году гонка значительно сложнее, очень много было сильных команд. Трасса великолепна. Вообще, в чемпионате нужны площадки, потому что они безумно интересно сделаны для зрителя. Пилот чувствует эту энергетику всегда — достаточно глаза поднять, и увидишь толпу людей, которые заряжены на заезд. И ты понимаешь, ради кого и ради чего это всё сделано. Ты понимаешь, что сам когда-то влюбился в дрифт на трибуне и понял, что это то, чем ты хочешь заниматься. Возможно, сейчас, когда ты едешь по таким трассам, ты тоже зажигаешь чьи-то сердца», — поделился эмоциями от победы Тиводар.

Второе и третье места на подиуме заняли дебютанты турнира Максим Гроссман и Дамир Идиятулин. Директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский отметил успешность формата Кубка России, позволяющего определить сильнейшего среди пилотов двух дивизионов. Он также подчеркнул, что, несмотря на ливень, трибуны оставались заполненными до самого финала.

Ранее Life.ru рассказывал о проведении шестого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии — он состоялся в конце августа в Петербурге. В заезде участвовали более 30 пилотов.