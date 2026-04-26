Школьники из России взяли 4 золота на Международной олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали 4 золотых медали на Международной олимпиаде по биологии и принесли команде абсолютную победу. Об этом рассказали в правительстве РФ.

«В Узбекистане объявили победителей 2-й Международной олимпиады школьников по биологии имени Авиценны. Российская сборная завоевала 4 золотые медали, а один из участников <...> стал абсолютным победителем», — уточнили в правительстве.

Наставниками сборной были замдекана, доцент биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Галина Белякова, её заместитель — старший преподаватель Евгений Шилов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже поздравил команду с победой. Он призвал ребят сохранить любознательность, пылкость ума и продолжать достигать успехов на благо родине. Тем более что открытия в биологии, генетике справедливо называют технологиями XXI столетия, напомнил чиновник.

Ранее сборная России успешно выступила на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Все 15 участников команды завоевали награды.