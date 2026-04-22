Российские школьники взяли семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде

Сборная России успешно выступила на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Все 15 участников команды завоевали награды. Об этом стало известно на церемонии награждения победителей, которая транслировалась в социальных сетях.

По итогам турнира учащиеся получили семь золотых и восемь серебряных медалей. Победители показали лучший результат среди всех стран в «золотом» зачёте. Соревнование прошло в Москве на базе МГУ имени М. В. Ломоносова. В нём приняли участие представители 35 государств, ещё две страны подключились дистанционно.

Команду сформировали по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Турнир завершился церемонией закрытия. Следующий этап — подготовка к новым международным стартам.

Напомним, что торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась 16 апреля. В Россию прибыли 200 участников национальных сборных из 37 стран, чтобы побороться за победу в престижном конкурсе.