22 апреля, 11:01

Российские школьники взяли семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде

Обложка © Минпросвещения России

Сборная России успешно выступила на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Все 15 участников команды завоевали награды. Об этом стало известно на церемонии награждения победителей, которая транслировалась в социальных сетях.

По итогам турнира учащиеся получили семь золотых и восемь серебряных медалей. Победители показали лучший результат среди всех стран в «золотом» зачёте. Соревнование прошло в Москве на базе МГУ имени М. В. Ломоносова. В нём приняли участие представители 35 государств, ещё две страны подключились дистанционно.

Команду сформировали по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Турнир завершился церемонией закрытия. Следующий этап — подготовка к новым международным стартам.

Неделя в куполах и битва за выживание: Россия анонсировала первые Международные космические игры
Неделя в куполах и битва за выживание: Россия анонсировала первые Международные космические игры

Напомним, что торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась 16 апреля. В Россию прибыли 200 участников национальных сборных из 37 стран, чтобы побороться за победу в престижном конкурсе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
