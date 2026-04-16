В МГУ открылась юбилейная 60-я Менделеевская олимпиада школьников по химии

В Москве стартовала юбилейная 60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. Торжественная церемония открытия прошла 16 апреля в Ломоносовском корпусе МГУ.

В Россию прибыли 200 участников национальных сборных из 37 стран, чтобы побороться за победу в престижном конкурсе. На церемонии присутствовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, предприниматель Андрей Мельниченко, вице-президент РАН Степан Калмыков, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, советник президента Елена Ямпольская и замминистра науки Ольга Петрова. Президент России Владимир Путин направил организаторам и участникам приветственную телеграмму.

Президент отметил, что Менделеевская олимпиада, продолжающая традиции Всесоюзной олимпиады, стартовавшей в 1967 году, получила мировое признание и объединяет юные таланты из многих государств. Нынешние состязания проходят в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

«Уверен, что 60-я Международная Менделеевская олимпиада запомнится ребятам атмосферой подлинного товарищеского соперничества, станет для них праздником знаний и дружеского общения, вдохновит на смелые, новаторские идеи. И конечно, послужит поддержке одарённой молодёжи, популяризации химической науки, развитию международного гуманитарного диалога и личных контактов. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — отметил глава государства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике, а правительство создаёт широкие возможности для учёных. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» работает 971 молодёжная лаборатория, почти каждая десятая — в химической области. При поддержке Российского научного фонда реализуется более 700 исследовательских проектов в сфере химии и наук о материалах.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель оргкомитета, отметил, что за последние 25 лет число стран-участниц выросло почти в четыре раза. В олимпиаде принимают очное участие 165 школьников из 35 стран, представляющих три континента, а представители Японии и Венгрии выполняют задания дистанционно. Победители и призёры могут поступать без экзаменов в ведущие российские вузы.

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал проведение олимпиады в Москве признанием высокого уровня российского образования и возможностью для открытого обмена идеями. Выпускник СУНЦ МГУ, предприниматель Андрей Мельниченко пожелал участникам уверенности, вдохновения и честной борьбы, напомнив, что каждая минута, инвестированная в обучение, работает на будущее. Организаторами олимпиады выступили химфак МГУ и Фонд Мельниченко.

Церемония открытия была выстроена в формате иммерсивного представления — метафорического путешествия по истории химической науки. Зрителям показали путь от первых открытий к современным достижениям, подчеркнув преемственность знаний. Центральным образом стало «оживление» Дмитрия Менделеева — символический мост между эпохами. Повествование расширилось до космической темы, подчёркивая универсальность химии как языка без границ.

Особый акцент сделали на экологической ответственности и выборе устойчивого будущего. Кульминацией стал коллективный «эксперимент», превративший зал в живую лабораторию. В рамках церемонии также презентовали общероссийскую форму для участников международных олимпиад, разработанную брендом «Нева».

Впереди участников ждут два теоретических тура со сложнейшими задачами по всем разделам химии, а также экспериментальный практический тур в лабораториях химфака МГУ. Культурная программа включает экскурсии в научные лаборатории, встречи с учёными и космонавтами, мастер-классы, экскурсию в Кремль и на Красную площадь, спортивные мероприятия и концерт.

В 60-й Менделеевской олимпиаде участвуют 200 лучших школьников по химии из более чем 35 стран, включая Китай, Вьетнам, Узбекистан, Израиль, Гондурас, Армению, Турцию, Кубу, Монголию, Бразилию, Шри-Ланку, Саудовскую Аравию, Чад, Египет, Таиланд, Коста-Рику, Иорданию, Азербайджан, Македонию и другие. Сборную России представляют 15 школьников — победителей Всероссийской олимпиады по химии.

В 2026 году олимпиада проходит как углеродно-нейтральное событие. ММО считается одной из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, её международный статус признаёт ЮНЕСКО. Олимпиада носит имя Дмитрия Менделеева и проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, входя в инициативу «Наука побеждать». В прошлые годы состязания проводили в странах СНГ, Китае и Бразилии.

Ранее сообщалось, что в Алупке с 1 по 5 мая 2026 года во второй раз пройдёт фестиваль «Явление», посвящённый молодёжной культуре и традиционным ценностям. Организаторы сообщили, что главной площадкой станет территория Храма Архангела Михаила. В афише значатся более 80 событий: от джазовых и академических концертов до лекций, мастер-классов и семейных киносеансов. Отдельный блок программы посвятят семьям участников СВО, многодетным и духовно-просветительской теме.