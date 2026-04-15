В Крыму пройдёт второй фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление»

В Алупке с 1 по 5 мая 2026 года пройдёт второй молодёжный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление». Об этом сообщили организаторы, отметив, что мероприятия развернутся на территории Храма Архангела Михаила. Фестиваль объединит более 80 событий — от концертов академической и джазовой музыки до лекций, мастер-классов и семейных кинопоказов.

В Алупке с 1 по 5 мая пройдёт фестиваль «Явление» с более чем 80 событиями. Фото © Предоставлено Life.ru

«Фестиваль «Явление» — живое пространство на пересечении православной традиции, искусства и личного поиска», — говорится в описании. Особое внимание уделят семьям участников СВО, многодетным и духовно-просветительской повестке.

В программе заявлены выступления известных исполнителей: Альбины Шагимуратовой, Александра Гиндина, Мариам Мерабовой, Григория Гладкова, Сандры Фракенберг и Олега Аккуратова. Также выступят ансамбли «Сирин», «Комонь», 7/8 Band, hodíla ízba, Арсений Тарасевич-Николаев и другие артисты, представляющие классику, джаз и фольклор.

Лекторий объединит священнослужителей, учёных и экспертов, среди которых епископ Нестор, протодиакон Василий Марущак, историки и культурологи. Дополнительно запланированы мастер-классы по ремёслам, встречи с писателем Дмитрием Емцом и этнографом Сергеем Старостиным, а также семейные занятия и детская программа с анимацией.

Гости смогут посетить экскурсии по храмовому комплексу, вечерние кинопоказы, богослужения и творческие площадки. Вход на все мероприятия свободный, фестиваль открыт для посетителей всех возрастов.

Ранее Life.ru писал, что с 14 по 16 апреля российская делегация во главе с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым участвует в молодёжном форуме ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке. В делегацию вошли сотрудники Росмолодёжи, дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, МИДа России и ряда других структур.