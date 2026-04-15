Россия представила Международный фестиваль молодёжи на форуме ООН

С 14 по 16 апреля российская делегация во главе с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым участвует в молодёжном форуме ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке. В составе делегации — представители Росмолодёжи, дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, МИД России и других организаций.

На полях форума прошла презентация Международного фестиваля молодёжи, который в этом году по поручению президента Владимира Путина пройдёт в Екатеринбурге. Гуров подчеркнул, что Россия открыта миру, а фестиваль станет глобальной площадкой для диалога молодых лидеров. Уже подано около 65 тысяч заявок из 176 стран, большинство — от иностранных участников. Фестиваль объединит 10 тысяч человек — поровну из России и из-за рубежа.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков отметил, что Россия остаётся активным участником глобальной молодёжной повестки, подкрепляя слова конкретными делами. Модератором выступил гендиректор дирекции фестиваля Дмитрий Иванов.

«Я считаю, что международный фестиваль молодёжи — это действительно масштабное и важное событие. В нём представлено множество направлений, и каждый участник может выбрать то, что соответствует его интересам и увлечениям. Это отличная возможность для молодых людей заниматься тем, что им близко, и лучше понять себя», — сказал Итан.

