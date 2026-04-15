Онлайн-фестиваль «Игры России» приглашает к созданию сборника региональных игр

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает всероссийский онлайн-фестиваль «Игры России», приуроченный к Году единства народов России. Каждый житель страны сможет внести свой вклад в сохранение культурных традиций и рассказать о народных и авторских играх своего региона.

По итогам онлайн-фестиваля будет создан практический сборник, а лучшие игры — представлены на финальном мероприятии проекта и опубликованы в социальных сетях «Флагманов образования». Старт назначен на 15 апреля — в Международный день культуры. Фестиваль пройдёт на базе сервиса «Другое Дело» и будет представлять собой всероссийскую акцию, которая объединит жителей разных регионов вокруг общей идеи сохранения культурного наследия и применения игровых форматов для воспитательной работы с детьми и молодёжью.

Заявить на фестиваль можно игры, которые связаны с культурой, традициями, бытом и историей народов России или отдельных регионов страны. Это могут быть как народные, известные и любимые многими поколениями, так и авторские, вдохновлённые историей и особенностями конкретной территории. Такие игры часто становятся элементами воспитательной и образовательной работы с детьми, помогая в увлекательной форме знакомить их с культурным наследием своей страны. Материалы для включения в сборник принимаются до 15 сентября.

Принять участие может любой желающий, рекомендуемый возраст – от 14 лет. Для этого необходимо перейти в сервис «Другое Дело» и выполнить задание — заполнить анкету с информацией об игре: рассказать её историю, а также подробно описать необходимое для проведения игры оборудование, место, её ход и правила. Если у участника есть авторская игра, связанная с традициями или особенностями какого-либо региона, её также можно предложить для включения в сборник.

После этого участник публикует на своей странице во «ВКонтакте» пост с подробным и наглядным описанием игры. Желательно дополнить публикацию видео, фотографиями, инфографикой или любыми другими материалами, которые помогут лучше показать игровой процесс и механику проведения. В публикации нужно упомянуть проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и добавить хештеги #ФлагманыОбразования #ДругоеДело #РоссияСтранаВозможностей.

«У каждого региона нашей страны есть свои игры, которые передавались из поколения в поколение и являются важной частью культурного кода. Через такие простые форматы дети знакомятся с традициями, учатся взаимодействовать друг с другом, проявлять уважение к культуре своего и других народов», — поделился руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артём Миронов.

По итогам онлайн-фестиваля будет создан цифровой сборник и самые интересные игры будут представлены на финальном мероприятии проекта «Флагманы образования». Сборник будет доступен для скачивания на сайте проекта и дальнейшего использования в работе. Он станет удобным практическим инструментом для учителей начальных классов, вожатых, педагогов дополнительного образования, организаторов досуговых и воспитательных мероприятий.

Всем участникам фестиваля, представившим игры, будет начислено 510 баллов сервиса «Другое Дело», которые можно обменять на сувенирную продукцию, образовательные и культурные мероприятия, полезные сертификаты и другие призы. Предварительная регистрация на новый сезон проекта «Флагманы образования» уже стартовала. Подать заявку можно на сайте проекта.

Ранее Life.ru писал, что с 14 по 16 апреля российская делегация во главе с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым участвует в молодёжном форуме ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке. В составе делегации — представители Росмолодёжи, дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, МИД России и других организаций.