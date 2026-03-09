Украина потребовала исключить Россию из Венецианской биеннале

Власти Украины выступили против участия России в Венецианской биеннале. С совместным заявлением выступили министр иностранных дел Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная. Комментарий опубликовала пресс-служба Минкультуры Украины.

«Призываем организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации», — говорится в заявлении чиновников.

Венецианская биеннале — один из главных форумов мирового искусства — пройдёт в этом году с 9 мая по 22 ноября. Российская делегация планирует представить проект «Дерево укоренено в небе».

Ранее несколько стран проигнорировали открытие Паралимпийских игр в Милане. Российская делегация вернулась на мировую арену с флагом и гимном. На старте спортсмены из РФ смогли завоевать две медали — горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев взяли бронзу в скоростном спуске.