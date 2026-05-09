«Мне очень понравилось»: Уильям Дефо оценил российский павильон на Биеннале в Венеции
Уильям Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале.
Американский актёр Уильям Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале искусств и положительно отозвался об организации пространства. Об этом он сообщил в интервью ИС «Вести».
«Да, мне очень понравилось, спасибо», — сказал Дефо.
Он остался доволен увиденным и высоко оценил оформление художественного пространства. Кроме того, Уиллем Дефо прокомментировал ситуацию вокруг скандала, связанного с российским павильоном. По словам артиста, он внимательно следит за происходящим и старается рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
Венецианская биеннале считается одной из крупнейших международных площадок современного искусства и ежегодно собирает участников со всего мира.
Ранее организаторы Венецианской биеннале сообщили об отмене лекции режиссёра Александр Сокуров, которая должна была пройти в рамках параллельной программы открытия выставки современного искусства. Выступление Сокурова было включено в цикл публичных мероприятий под названием «Разногласия и мир».
