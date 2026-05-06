День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:39

Выступление Александра Сокурова на Венецианской биеннале отменили

Александр Сокуров Обложка © EPA/FABIO CIMAGLIA ITALY OUT/ТАСС

Александр Сокуров Обложка © EPA/FABIO CIMAGLIA ITALY OUT/ТАСС

Лекция режиссёра Александра Сокурова, которая должна была пройти сегодня в рамках параллельной программы к открытию Венецианской биеннале современного искусства, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба биеннале. Там указали, что режиссёр не сможет приехать «из-за невозможности в последний момент».

Выступление Сокурова ранее было заявлено как часть серии публичных событий под общим названием «Разногласия и мир». В этом же цикле должна была выступить Суад Амири — палестинская писательница, архитектор и публицистка. Её лекция, назначенная на 7 мая, также была отменена.

В итоге из предварительно объявленной программы «Разногласия и мир» состоится только последнее мероприятие — паблик-ток 8 мая. В нём примут участие руководители разных художественных направлений биеннале: кинокритик Альберто Барбера, отвечающий за кино, актёр Уильям Дефо, курирующий театр, хореограф Уэйн Макгрегор, композитор Катерина Барбьери, а также архитекторы Ван Шу и Лу Вэньюй, которые станут кураторами архитектурной биеннале 2027 года.

Femen голой грудью встали против России на Венецианской биеннале
Femen голой грудью встали против России на Венецианской биеннале

Вокруг Венецианской биеннале продолжает разгораться политический скандал. Ранее власти Украины выступили против участия России в одном из самых престижных художественных форумов мира. Затем к ситуации подключилась Еврокомиссия, пригрозившая лишить биеннале финансирования в размере 2 млн евро, если Россия снова откроет свой национальный павильон.

После этого Министерство культуры Италии инициировало проверку Фонда Венецианской биеннале, чтобы изучить финансовую отчётность и документы, связанные с российским, иранским и израильским павильонами. В итоге международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства во главе с бразильским куратором Соланж Оливейра Фаркас подало в отставку.

На днях стало известно, что российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций. Массовая аудитория не сможет попасть на национальную экспозицию на протяжении всего периода работы выставки. При этом Еврокомиссия сделала жёсткое предупреждение правительству Джорджи Мелони: если российский павильон останется на биеннале, Италия, по версии Брюсселя, нарушит санкционный режим ЕС. Венецианская биеннале пройдёт с 9 мая по 22 ноября.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Италия
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar