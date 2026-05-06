Выступление Александра Сокурова на Венецианской биеннале отменили

Лекция режиссёра Александра Сокурова, которая должна была пройти сегодня в рамках параллельной программы к открытию Венецианской биеннале современного искусства, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба биеннале. Там указали, что режиссёр не сможет приехать «из-за невозможности в последний момент».

Выступление Сокурова ранее было заявлено как часть серии публичных событий под общим названием «Разногласия и мир». В этом же цикле должна была выступить Суад Амири — палестинская писательница, архитектор и публицистка. Её лекция, назначенная на 7 мая, также была отменена.

В итоге из предварительно объявленной программы «Разногласия и мир» состоится только последнее мероприятие — паблик-ток 8 мая. В нём примут участие руководители разных художественных направлений биеннале: кинокритик Альберто Барбера, отвечающий за кино, актёр Уильям Дефо, курирующий театр, хореограф Уэйн Макгрегор, композитор Катерина Барбьери, а также архитекторы Ван Шу и Лу Вэньюй, которые станут кураторами архитектурной биеннале 2027 года.

На днях стало известно, что российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций. Массовая аудитория не сможет попасть на национальную экспозицию на протяжении всего периода работы выставки. При этом Еврокомиссия сделала жёсткое предупреждение правительству Джорджи Мелони: если российский павильон останется на биеннале, Италия, по версии Брюсселя, нарушит санкционный режим ЕС. Венецианская биеннале пройдёт с 9 мая по 22 ноября.